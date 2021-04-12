В Волгограде убийца подростка не смог обжаловать приговор

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор по делу об убийстве несовершеннолетнего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее Дзержинский районный суд приговорил жителя Волгограда Никиту Иванова к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство подростка. Само преступление произошло 29 января 2020 года на улице Новодвинской: между Ивановым и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки обвиняемый достал из кармана куртки нож и ударил им потерпевшего в область шеи и спины, после чего с места происшествия скрылся. От полученных телесных повреждений подросток скончался.

Адвокат и осужденный обжаловал приговор суда первой инстанции. По их мнению, он не учел противоправное поведение потерпевшего. Кроме того, у подсудимого якобы не было умысла на убийство, нож он достал для устрашения несовершеннолетнего, поскольку боялся за себя и несовершеннолетних друзей, которые находились с ним рядом. Сторона просила переквалифицировать дело с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего) и назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи УК РФ.

Волгоградский областной суд оставил без изменения квалификацию действий виновного, вид и размер назначенного ему наказания.

Марина Ковалева