В Свердловской области на фоне пандемии впервые за 10 лет сократилось число торговых точек

В Свердловской области в 2020 году впервые за 10 лет произошло сокращение числа торговых точек, сообщила “Ъ-Урал” заместитель министра АПК и потребительского рынка региона Светлана Островская. По ее словам, закрылись 95 магазинов, 71 из них специализировался на непродовольственных товарах, также работу прекратили 28 павильонов и 153 киоска. Как отметила заместитель министра, закрытие точек продаж коснулось преимущественно сельской местности. По итогам 2020 года, общее число торговых точек в регионе составляет более 27 тыс.

При этом общая площадь торговых объектов за год выросла на 3% за счет открытия магазинов федеральных сетей (на тысячу жителей приходится 1117 кв. м торговых площадей). В данный момент в регионе работают 9,9 тыс. магазинов сетевых структур. Доля магазинов самообслуживания в области по итогам прошлого года составила 54% (в 2019 году — 52%), доля площадей, занятых под самообслуживание, — 74% (в 2019 году — 71,5%).

Госпожа Островская отметила, что во время локдауна в 2020 году из 22 тыс. объектов розничной торговли была приостановлена деятельность порядка 6 тыс. магазинов, а также 510 торговых центров. В настоящее время работа предприятий торговли возобновлена в полном объеме. Оборот розничной торговли по итогам 2020 года составил более 1,1 трлн руб., показав снижение в фактических ценах на 6,6 % к уровню 2019 года, на 9,6 % — в сопоставимых ценах.