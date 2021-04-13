Синергия знаний, опыта и интуиции

О фундаментальных ценностях и принципах построения команды, формирования клиентского сервиса и работы компании рассказала патентный поверенный РФ, директор «Ярпатентъ» Яна Дойна.



– Яна Валерьевна, что можно назвать фундаментом компании «Ярпатентъ»?

– Наши профессионализм и открытость, как бы банально это ни звучало. Узкая специализация на регистрации сложных и «отказных» товарных знаков, в которой совершенствуемся день за днем, – залог нашего успеха. Мы уверены в своих знаниях, на этом строятся уважение и любовь специалистов «Ярпатентъ» к выбранной профессии.

– В чем приоритеты компании? Чего ожидают от вас клиенты и что получают?

– Мы – за постоянство работы с клиентом, оказываем содействие в любую минуту, даже если это не входит в рамки договора. Предоставляем больше, чем услуги по прайсу.

Помогаем найти выход из сложных ситуаций, способствуем защите бренда, представляем интересы в судах, Палате по патентным спорам.

«Ярпатентъ» как компания уже давно перестала быть просто патентным бюро, воплотившись в комьюнити успешно зарегистрированных брендов, связанных общими мероприятиями, системным сотрудничеством и другими приятными бонусами.

Нас выбирают за верную оценку собственных сил и компетенций, большой опыт работы, а также за честность перед клиентами.

– Какие тенденции на рынке за последнее время удалось отследить в вашей сфере деятельности?

– Все больше клиентов обращаются за регистрацией товарных знаков для своих онлайн-проектов, для выхода на маркетплейсы, а также хотят защитить свои авторские наработки. Жизнь перенаправила предпринимателей на интернет-площадки, где защита бренда становится главным звеном бизнеса.

Чтобы идти в ногу со временем, необходимо быть в виртуальном пространстве, а для этого недостаточно защищать вывески своих магазинов. Важно, чтобы каждый элемент брендинга – название сайта, слоган, изображение и сам бренд – был документально оформлен и защищен.

Предприниматель может не догадываться, что незначительный элемент, размещенный на сайте компании, может «убить» бизнес из-за того, что нарушает права огромной корпорации.

Предприниматель может не догадываться, что незначительный элемент, размещенный на сайте компании, может «убить» бизнес из-за того, что нарушает права огромной корпорации





– Что главное в работе с клиентом?

– Открытость, синергия эмпатии по отношению к клиенту и логических доводов в работе.

Мы заботимся о клиенте не только на протяжении всего процесса регистрации товарного знака, но и после. Это неотъемлемая часть стратегии нашей компании. Способствуем тому, чтобы бизнес предпринимателей процветал. Это мы делаем при помощи бренд-проектов, конкурсов, сюрпризов, подарков: мы за расширение и развитие бизнеса, за новые связи и точки роста, за позитивный настрой. Создаем проекты, которые помогают предпринимателям находить новых партнеров, клиентов и развивать бизнес. Проводим мероприятия, позволяющие продвигать бренды: Всероссийский конкурс «Товарный знак года», спортивные соревнования «Брендиада», «Аукцион связей» и торжественные церемонии вручения документов.

– Есть ли какой-то формат работы с клиентами, которым отказали в регистрации?

– Так как ситуация сугубо индивидуальна, к каждому случаю, к каждому клиенту свой подход. Мы не работаем по шаблону. На этапе подачи заявки мы анализируем полную картину того, что будет происходить с регистрацией товарного знака.

Просчитываем ходы и думаем о том, что напишем в ответе на уведомление, если придет предварительный отказ в регистрации бренда. Рассказываем клиенту стратегию, которой будем придерживаться в случае отказа. Это может быть обращение в Суд по интеллектуальным правам или Палату по патентным спорам, выкуп сходного бренда, покупка лицензии, прекращение правовой охраны знака. Если клиент желает решить спорный вопрос мирным путем, добьемся регистрации при помощи письма-согласия.

Безвыходных ситуаций не бывает, найти решение можно практически всегда. Важно, чтобы предприниматель на начальном этапе понимал все риски и пути их преодоления.

– Яна, какие принципы вы как руководитель закладываете в команду?

– Большое внимание в компании уделяется сплочению коллектива, оперативному и эффективному взаимодействию для общей цели, общего будущего. Сотрудники отлично знают свою работу и способны сделать процесс регистрации и защиты товарных знаков максимально удобным и понятным для каждого клиента. Мы опираемся на знания, опыт и интуицию, прогнозируем развитие событий и ловко маневрируем между теорией, практикой и чувством правильного риска.

– Какие качества необходимы патентному поверенному, чтобы добиваться успеха?

– Бесстрашие, любовь к своему делу и преданность миссии и клиентам.