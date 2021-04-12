Между Сочи и Анапой открывается прямое авиасообщение

С 1 мая текущего года авиакомпания UTair запускает прямой авиарейс между городами Сочи и Анапа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Открытие нового маршрута обсуждали губернатор Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов во время встречи в начале апреля.

По мнению господина Кондратьева, новое направление из Сочи в Анапу расширит возможности для отдыхающих. «Туристы смогут во время отдыха с комфортом посетить сразу оба курорта», – считает Вениамин Кондратьев. Продажи билетов на новый рейс уже начались. В мае рейсы между Сочи и Анапой будут осуществляться шесть раз в неделю, за исключением воскресенья, а с 1 июня 2021 года будут ежедневными.

Анна Перова, Краснодар