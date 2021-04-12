Red Wings запустит рейс из Екатеринбурга в Улан-Удэ через Томск

Авиакомпания Red Wings с 25 апреля запустит рейс из Екатеринбурга в Улан-Удэ с пересадкой в Томске, сообщила пресс-служба томского аэропорта. Полеты будут выполняться по воскресеньям. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 0:50, прибытие в Томск запланировано на 5:15. Вылет из Томска будет производиться в 6:15.

Обратный рейс из Улан-Удэ в Томск будет выполняться в 10:40 с прибытием в Томск в 12:25, сообщила пресс-служба аэропорта. Полеты из Томска в Екатеринбург запланированы на 13:25. Для каждого города указано местное время.

Михаил Мананников