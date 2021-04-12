На Урале членов банды приговорили к 12 годам колонии за убийство похищенного подростка

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух членов группировки, похитившей ради выкупа ребенка бизнесмена, а позже убившей его. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Мужчины были признаны виновными по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц, с целью скрыть другое преступление).

Следствием установлено, что в январе 2003 года трое мужчин, намереваясь получить крупный выкуп от местного предпринимателя, взяли в заложники его несовершеннолетнего сына, 1986 года рождения. Они привезли подростка в дом по ул. Киевская в Нижнем Тагиле, чтобы удерживать его до получения денег.

«Однако вскоре, опасаясь, что юноша может сообщить о совершенном в отношении него преступлении в правоохранительные органы, злоумышленники убили подростка. Тело потерпевшего они вывезли на автомобиле на участок местности вблизи одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле», — отметили в пресс-службе.

В январе 2003 года по факту убийства подростка прокуратурой было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть данное преступление на начальном этапе расследования не удалось. Задержать членов группировки удалось лишь в декабре 2019 года.

«При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе “детектор лжи”. Среди задержанных - тагильчанин по имени Евгений, ранее судимый по статье “грабеж” в 1999 году, тогда суд условно осудил его на три года. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила по имени Антон, ранее судимый в 2014 году за незаконный оборот наркотиков, суд тогда ограничился наказанием в виде исправительных работ сроком на один год. Третьим соучастником стал некто Владимир, ранее неоднократно судимый, в том числе, за кражи, грабежи и разбои», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Илья Смирнов