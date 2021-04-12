В Зеленодольске суд закрыл бар из-за антисанитарии

Зеленодольский горсуд на 30 суток приостановил работу бара «24 часа»» из-за антисанитарии, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, с жалобой на антисанитарию в баре в ведомство обратился местный житель. После этого Роспотребнадзор провел административное расследование в отношении ООО «База», осуществляющего деятельность в указанном баре.

«В ходе проведения административного расследования при выезде на место факты, указанные в обращении, подтвердились. В баре не проводится текущая и генеральная уборка, что привело к антисанитарному состоянию», — отметили в ведомстве.

В итоге против юрлица составили протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, материалы дела были направлены в Зеленодольский городской суд.

"Ъ-Казань"