Прекращено уголовное дело о хищении при строительстве башен на площади Труда в Ярославле

В Ярославле решением Кировского районного суда прекращено уголовное дело в отношении бывшего учредителя ООО «Трест "Ярпромжилстрой"» Сергея Стрельникова, который занимался строительством башен-близнецов на площади Труда, сообщили в пресс-службе областного суда. Мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

«Сергей Стрельников обвинялся в том, что являясь руководителем и учредителем ООО "Ярпромжилстрой", он похитил вверенные ему тремя инвесторами для расходования на строительство многофункционального центра на площади Труда города Ярославля денежные средства в особо крупном размере»,— уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В настоящий момент, постановление в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что в 2007 году мэрия Ярославля выдала ООО «Трест "Ярпромжилстрой"» разрешение на строительство объекта капитального строительства на площади Труда. Позже, в 2014 году, общество «Трест "Ярпромжилстрой", сменившее название на ООО «Аметист плюс», было признано банкротом. Строительство башен закончил другой застройщик.

Дарья Сабаева