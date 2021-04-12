Двоих жителей Калмыкии будут судить за попытку мошенничества с получением фермерского гранта

В Малодербетовский районный суд направлено дело супругов, которых правоохранители подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Согласно версии следствия, супруги разработали план незаконного получения гранта на создание и развитие крестьянских хозяйств для начинающих фермеров. Они предоставили минсельхоз Калмыкии копию фиктивного диплома о среднем профессиональном образовании по специальности ветеринария и необходимый пакет документов. Они были включены в перечень рассмотрения заявки на участие в конкурсе гранта в размере более 1,9 млн руб. Довести преступление до конца у них не вышло.

Наталья Шинкарева