На Кубани на расчистку рек в текущем году потратят более полумиллиарда рублей

В Краснодарском крае на работы по берегоукреплению и расчистке русел рек в 2021 году из федерального и краевого бюджетов выделено 550 млн руб., сообщила пресс-служба администрации региона. В прошлом году берегоукрепление и расчистка рек были профинансированы на 300 млн руб.

В 2021 году планируется начало работ на реках Аше и Псезуапсе в Сочи, реки Малое Псеушхо в Туапсинском районе. Кроме того, готовится проектная документация для расчистки рек Небуг и Шепси в Туапсинском районе. Также в этом году приступят к противопаводковым и берегоукрепительным мероприятиям на реке Псоу в сочинском селе Веселое. Готова проектная документация на возведение трех гидротехнических сооружений на реках Дагомыс, Западный и Восточный Дагомыс (город-курорт Сочи).

Анна Перова, Краснодар