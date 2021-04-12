Более тысячи военных задействованы в учениях на полигоне в Мулине

Двухсторонние тактические учения отдельной танковой бригады и Ямпольского мотострелкового полка стартовали на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа 12 апреля. Участие принимают более тысячи военнослужащих, задействовано более 270 единиц техники.

По плану учений, будет объявлена тревога для подготовки вооружения и техники к маршу и боевому применению. После этого военнослужащие совершат марш на полигон в Мулино. В пути им предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника и преодолеть зараженные участки местности после применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

В рамках активной фазы учений военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72Б3 и Т-80У.

Анастасия Еремина