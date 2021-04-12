В Анапе полицейские изъяли 20 тонн незаконно изготовленного вина

В поселке Сукко (город-курорт Анапа) сотрудники полиции выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции, где хранилось около 20 тыс. литров вина, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Нелегальное производство находилось в частном доме, нелегальный алкоголь был разлит в бутылки, бочки и пластиковые фляги. По факту незаконного производства алкогольной продукции в отношении 58-летней жительницы города Анапы возбуждено уголовное дело. Изъятая продукция помещена на хранение до принятия судебного решения, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар