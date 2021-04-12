Первый квартал стал лучшим для Лондонской биржи по объему IPO с 2007 года

По подсчетам консалтингово-аудиторской компании EY, первый квартал стал для Лондонской фондовой биржи (LSE) лучшим с 2007 года по общему объему средств, привлеченных на ней компаниями в ходе первичных размещений акций (IPO). За первые три месяца года на основной площадке LSE было проведено 12 IPO, в ходе которых компании привлекли за свои акции в общей сложности £5,2 млрд. Еще 8 IPO на сумму £441 млн было проведено компаниями на подразделении LSE для небольших компаний, Alternative Investment Market (AIM). Таким образом общая сумма привлеченных средств на IPO за один первый квартал составила £5,6 млрд, что больше половины всех средств, собранных на LSE при IPO за весь 2020 год, и является рекордом для первых кварталов с 2007 года и квартальным рекордом с 2014 года.

EY отмечает, что биржевая активность за первые три месяца текущего года резко контрастирует с тем, что происходило годом ранее,— за первый квартал 2020 года на LSE и AIM было проведено всего пять первичных размещений на общую сумму £615 млн — в девять раз меньше, чем в первом квартале текущего года.

Евгений Хвостик