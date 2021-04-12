ФАС взяла в эксперты гендиректора НОФ, чью закупку считает незаконной

Федеральная антимонопольная служба России утвердила состав «Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на товарных рынках лекарственных средств и биологически активных добавок». Совет создан в целях развития конкуренции на профильном рынке.

Одним из членов экспертного совета при ФАС стал генеральный директор ГП НО «Нижегородская областная фармация» (НОФ) Павел Ястребов. «Нижегородская областная фармация за 17 лет существования госпредприятия накопила достаточно опыта в сфере конкуренции на фармрынке. В качестве эксперта вновь созданного совета при ФАС я планирую поделиться накопленным опытом и донести наши аргументы до всех участников фармацевтического рынка с тем, чтобы мы могли выработать консолидированную позицию, которая позволит в будущем избегать необоснованных обвинений и излишних судебных разбирательств. А это, в свою очередь, не только отрегулирует работу фармрынка, но также повысит эффективность использования бюджетных средств и качество лекарственного обеспечения населения России», — сообщил по этому поводу Павел Ястребов.

Добавим, что ранее комиссия ФАС признала неправомерной и предписала отменить рамочную закупку НОФ на сумму 7 мрд руб., размещенную без указания конкретного количества и цены закупаемых препаратов. НОФ сейчас участвует в судебном споре с Федеральной антимонопольной службой, которая пытается доказать, что нижегородский поставщик лекарств нарушил федеральный закон о закупках.

Иван Сергеев