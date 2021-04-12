В Самарской области за время пандемии выявлено больше 58 тыс. зараженных COVID-19

За сутки в Самарской области было выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (61), Тольятти (29) и Сызрань (23). Об этом в понедельник сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«179 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области выздоровели 211 пациентов, которые ранее переболели COVID-19. Также за этот период в регионе умерли пять пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Георгий Портнов