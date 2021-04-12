Саратовским МСП предосатвлены микрокредиты на сумму 141,6 млн рублей

С начала года фонд предпринимательского микрокредитования Саратовской области предоставил предпринимателям и самозанятым гражданам 87 микрозаймов на сумму 141,6 млн руб. Об этом сообщает министерство экономического развития региона. Займы предоставлены по льготной ставке 4,25 % - 4,5% годовых.

По данным ведомства, чаще всего за финансовой поддержкой в фонд обращались предприятия и организации сферы производства - 33%, сферы услуг-23% и сельского хозяйства – 21%. Наиболее высокую активность проявили предприниматели Саратова (33% от общего числа обратившихся), Энгельсского (18%), Балаковского (15%), Советского и Вольского (по 5%) районов.

Гарантийный фонд региона в этом году предоставил 26 поручительств на общую сумму 170,4 млн руб., что позволило привлечь субъектами малого и среднего предпринимательства заемные средства на общую сумму 397,2 млн руб. Поручительство получили предприниматели Вольского, Балтайского, Перелюбского, Ровенского, Балаковского, Ивантеевского, Советского и Энгельсского районов, Саратова.

Марина Ковалева