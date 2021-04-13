Флагман экологической ответственности

В конце марта Красноярский цементный завод заключил соглашение с Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края о взаимодействии в вопросах улучшения экологической обстановки в Красноярске.



Договоренность о подписании соглашений, закрепляющих обязательства промышленников по снижению выбросов и раскрытию данных экологического мониторинга, была достигнута на совещании, которое губернатор Красноярского края Александр Усс провел в феврале на территории ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»). Принимающая сторона стала первым предприятием, подписавшим документ, и уже приступила к реализации его положений.

Повышение прозрачности

В соответствии с соглашением «Красноярский цемент» начал при помощи системы автоматического контроля, установленной на дымовой трубе, передавать в ведомство показатели выбросов загрязняющих веществ. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. Его введут в эксплуатацию в июле, после аттестации и поверки. Данные о выбросах будут доступны как надзорным органам, так и населению в режиме онлайн.

По словам министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых, подобная информационная открытость является новшеством для всей России. «Подчеркну, что Красноярский край – один из первых регионов, где выстроена работа органов власти и предприятий по передаче данных производственного мониторинга промышленных выбросов. Считаю, что каждый житель края вправе знать всю информацию о состоянии атмосферного воздуха. Такую работу мы продолжим и с другими крупными предприятиями», – отметил министр.

Кроме того, на заводе будут регулярно проводиться экологические экскурсии для жителей города. Таким образом, ознакомиться с работой газоочистного оборудования ООО «Красноярский цемент» и мероприятиями по снижению выбросов смогут все желающие. Первая экскурсия уже состоялась, она вызвала большой интерес со стороны общественности.

Данные о выбросах будут доступны как надзорным органам, так и населению в режиме онлайн Фото: Алина Ковригина

С поправкой на ветер

В морозную безветренную погоду, когда рассеивание вредных примесей в атмосфере Красноярска затрудняется, в городе вводится режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), а предприятия ограничивают свою работу – в зависимости от степени предупреждения.

Красноярский цементный завод при наступлении первого режима НМУ сокращает выбросы как при первом и втором режимах в совокупности – такое решение было принято еще в 2018 году. В соответствии с новым соглашением предприятие добровольно взяло на себя обязательства по повышению эффективности мероприятий второго режима на отдельных источниках выбросов до 20 %. Речь идет о вращающихся печах № 3, 4 и 5 – теперь они будут эксплуатироваться менее интенсивно.

Также при действии режима НМУ завод готов обеспечивать инспекторам министерства доступ на производственную площадку. Специалисты будут проверять выполнение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и производить необходимые замеры.

Долгосрочные перспективы

Еще один важный пункт соглашения рассчитан на долгосрочную перспективу. Он предусматривает десятипроцентное сокращение валовых выбросов, которые образуются при максимальной производственной мощности предприятия, к 2030 году.

Для этого, в частности, будет проведено техническое перевооружение печей обжига № 3 и 4 – по аналогии с самой мощной на заводе печью № 5, модернизация которой завершилась в 2020 году. Напомним, на данном агрегате специалисты выполнили разделение тракта приготовления форсуночного топлива, установили многоканальную горелку PYRO-JET производства немецкой фирмы KHD Humboldt Wedag AG и современный швейцарский электрофильтр ELEX, а также рукавный фильтр фирмы SCHEUCH (Австрия) на угольную мельницу № 5. В результате модернизации оборудования и реализации природоохранных мероприятий завод – участник федерального проекта «Чистый воздух» – добился снижения выбросов твердых веществ (пыли) более чем в три раза к уровню 2017 года.

«Перечень мероприятий, которые отражены в соглашении, говорит о том, что предприятие со всей ответственностью подходит к вопросам экологии нашего города», – констатировал Павел Борзых.

Управляющий директор Владимир Афанасин провел экологическую экскурсию по предприятию для жителей города Фото: Алина Ковригина

По итогам 2019 года доля ООО «Красноярский цемент» в общем валовом объеме выбросов в атмосферу Красноярска от всех стационарных источников составила порядка 2 %. Для улучшения экологической обстановки в городе компания будет и дальше вести последовательную и целенаправленную работу в соответствии с экологической политикой предприятия и действующими соглашениями о снижении выбросов.

«Вопросы экологии для холдинга «Сибирский цемент» являются приоритетными. Красноярский цементный завод работает в строгом соответствии с природоохранным законодательством, соблюдая нормативы предельно допустимых концентраций. Мы понимаем, что производство находится в городе, где живем мы сами, наши родные и близкие. Это накладывает особую ответственность, поэтому в очередной раз мы добровольно берем на себя повышенные обязательства, которые позволят максимально снизить воздействие предприятия на атмосферу Красноярска», – пояснил Владимир Афанасин.