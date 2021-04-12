В Ярославле Игорь Гаврилов покинул пост директора Джазового центра

В Ярославле с должности директора джазового центра ушел Игорь Гаврилов, сообщил 11 апреля сам господин Гаврилов на своей странице в социальной сети «Вконтакте». На должность директора джазового центра назначена Валентина Морозова.

Игорь Гаврилов рассказал "Ъ-Ярославль", что уход с поста директора он планировал уже давно, около 20 лет. Все это время он искал достойную замену.

«И вот она, такой кандидат, появилась лет восемь назад. Из них 4,5 года работала моим заместителем, показав правоту моего выбора. Человек не только имеет несколько правильных образований, включая и музыкальное, но и продолжает постоянно учиться. Одновременно с этим, она за этот срок завоевала правильное к себе отношение, как к специалисту, у многочисленных членов джазового сообщества в стране и даже за рубежом. Я все-таки нахожусь в "пожилом" (по классификации ВОЗ) возрасте (из них 26 лет на пенсии) и понимаю, что замена меня на человека молодого просто необходима для деятельности учреждения в будущем»,— пояснил господин Гаврилов, уточнил, что теперь он планирует искать кандидатов на должность художественного руководителя.

Игорь Гаврилов возглавлял джазовый центр с момента его открытия. При новом директоре, господин Гаврилов останется художественным руководителем.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в настоящее время в Ярославле проходит международный фестиваль «Джаз над Волгой». Организаторами фестиваля выступают ярославская государственная филармония и ярославский городской джазовый центр. Заключительный день фестиваля сегодня,12 апреля 2021 года.

Дарья Сабаева