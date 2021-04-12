Более 25 тысяч свердловчан привились от коронавируса за минувшие выходные

За минувшие выходные, 10-11 марта, прививку от коронавирусной инфекции поставили более 25 тыс. жителей Свердловской области, сообщил региональный оперштаб. Всего с начала вакцинации в регионе первым компонентом вакцины привились около 267 тыс. свердловчан, более 174 тыс. человек завершили вакцинацию.

По данным оперштаба, сейчас иммунопрофилактикой против коронавируса охвачено около 94 тыс. жителей Свердловской области старше 60 лет. Почти 57 тыс. людей пожилого возраста поставили оба компонента вакцины — это более 30% ото всех вакцинированных в регионе. Всего в области развернуто 139 пунктов вакцинации от COVID-19, 35 их них находятся в Екатеринбурге. Также работают 32 мобильные бригады.

С начала пандемии новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 84 083 жителей Свердловской области. Более 77,5 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 847 человек скончались.

Михаил Мананников