Тренд на экологичность

Если в XX столетии экономика должна была быть эффективной, то в XXI веке она должна быть еще и экологичной. Важным становится не только то, что компания производит, но и как она это делает. И значение этому придают не только простые потребители: так, по данным британской аудиторско-консалтинговой компании EY, 97 % инвесторов при вложении средств считают определяющим, соответствует ли та или иная компания принципам ESG (англ. environmental – «экология», social – «социальное развитие», governance – «корпоративное управление»).



Россия от этого тренда не отстает. Так, в конце 2020 года на заседании Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию были объявлены результаты седьмого выпуска ESG-индексов РСПП. Президент Союза промышленников Александр Шохин отметил, что сегодня ESG-показатели уже имеют больший вес и значение, чем традиционные рейтинги и рэнкинги. Согласно этому индексу, в числе лидеров, впрочем, как и в прошлые годы, – Сибирская угольная энергетическая компания.

Также в начале 2021 года СУЭК Андрея Мельниченко вошла в число лидеров другого ESG-рэнкинга отечественных компаний, который составило независимое европейское рейтинговое агентство RAEX-Europe. А недавно, в конце марта, компания получила статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач национальных проектов «Экология», «Образование», «Производительность труда» и «Наука и университеты». СУЭК стала одной из первых корпораций в стране, чья деятельность в этом направлении была признана на федеральном уровне.

Все это – результат планомерной многолетней работы компании в регионах присутствия в области ответственного отношения к природным ресурсам. «Как энергетическая и горнодобывающая компания мы признаем, что наша деятельность может оказывать влияние на окружающую среду, – отмечают в СУЭК. – Поэтому важной частью нашего ответственного подхода являются тщательный контроль и минимизация воздействия, а также проведение инициативных программ по защите природной среды, чтобы сохранить ее для нынешнего и будущих поколений».

Природоохранное направление в СУЭК – это целая стратегия, включающая мероприятия по снижению влияния на атмосферный воздух, рекультивации земель и сохранению биоразнообразия. И в этом смысле основными ориентирами для компании являются запросы местных сообществ на качество экологии в регионах присутствия, а также – что очень важно – национальные цели и стратегические задачи развития страны, емко обозначенные в национальных приоритетных проектах и программах. «В этом году СУЭК исполняется 20 лет. Два десятилетия мы работаем над комплексным повышением качества жизни на территориях, где расположены наши предприятия. И национальные проекты – важный ориентир для нас в области устойчивого развития, их наполнение соответствует нашим целям», – особо подчеркивает заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

Так, основа жизни – это вода. В рамках программы «Чистая вода» СУЭК модернизирует очистные сооружения, что уже позволило более чем на 80 % снизить удельный сброс загрязняющих веществ в реки, озера и другие водные объекты за последнюю пятилетку. В том числе масштабная реконструкция систем очистки карьерных вод с применением наилучших доступных технологий ведется сейчас на всех предприятиях в Красноярском крае. Причем один из таких проектов – на Березовском разрезе в Шарыповском районе – вполне может стать хрестоматийным при тиражировании в других компаниях и регионах. Систему водоотведения и водопотребления на предприятии планируется заключить в единый автономный и замкнутый цикл: то есть карьерные воды после тщательнейшей очистки будут использоваться на технологические нужды предприятия. Ввести новые очистные сооружения в эксплуатацию в СУЭК намерены уже в начале 2022 года.

С качеством воды тесно связана программа компании по сохранению биоресурсов и биоразнообразия водоемов. Ежегодно тысячи мальков царь-рыбы – осетра, а также хариуса, осетра и стерляди, выращенных в крупнейших рыбхозяйствах Сибири, начинают осваивать естественную среду обитания с подачи угольщиков. Место для выпуска молоди рекомендуют представители Енисейского территориального управления Росрыболовства: в прошлом году это был район поселка Кононово Сухобузимского района, а годом ранее мальков выпускали в Прутовском мелководье – особо охраняемой природной территории, созданной в Енисейском районе края для сохранения популяции ценных пород рыб. Рыбы – большие помощники угольщиков и при очистке карьерных вод: в пруды-отстойники, которые являются частью многоуровневых очистных комплексов на предприятиях, рыб подсаживают в качестве «санитаров», предупреждающих цветение воды в таких прудах. При этом, как говорят экологи компании, рыбы чувствуют себя вполне комфортно, растут и размножаются.

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае после добычи ценного топлива земли засыпают породой с новых участков, выравнивают рельеф, восстанавливают плодородный слой почвы и высаживают деревья и кустарники

Важную роль в СУЭК отводят рекультивации земель. На предприятиях в Красноярском крае нарушенные добычей ценного топлива земли засыпают породой с новых участков, которые пока только готовят к угледобыче, выравнивают рельеф, восстанавливают плодородный слой почвы, высаживают деревья и кустарники. На тех участках, что давно прошли рекультивацию, уже шумят хвойные леса, горожане собирают летом грибы, а территория становится заповедником для различной живности: зайцев, лис… Только за последние пять лет в крае государству было возвращено в преображенном после добычи виде более 300 гектаров земель.

Но самым громким и известным экологическим проектом угольщиков по праву можно назвать бездымное топливо, разработанное в поддержку федерального проекта «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология»). Сегодня его использование в частном секторе активно обсуждают как одно из готовых решений оздоровления экологии городов края. Этой теме под занавес 2020 года было посвящено большое совещание в правительстве региона. Речь на нем шла, в частности, про Красноярск и Минусинск, где суммарные выбросы от отопления в частном секторе превышают 30 тыс. тонн в год. Губернатор Александр Усс заслушал отчет заместителя председателя краевого правительства, которому было поручено оценить эффективность в борьбе за чистое небо разных видов энергоносителей – бездымного топлива, биотоплива (пеллет), электроотопления. Согласно результатам испытаний, минимальные выбросы дает бездымное топливо, изготовленное путем глубокой переработки бурого угля, и сжигание переработанных древесных отходов. «Если говорить про угольное топливо, то многое зависит от качества угля и способа его сжигания. Поэтому нам необходимо найти механизмы стимулирования частных домовладельцев для перехода на современное оборудование и более экологичное топливо. В 2021 году мы должны предпринять конкретные шаги, которые понятны людям и которые дают эффект не через 15 лет, а здесь и сейчас», – прокомментировал результаты глава региона.

Высоко оценено инновационное топливо и экспертным сообществом. В 2020 году создание технологии бездымного топлива было признано лучшей российской программой в сфере экологии в престижном конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности». Этот инновационный продукт стал лидером в специальной номинации от фонда «Сколково».

2021 год для Сибирской угольной энергетической компании знаковый – юбилейный. СУЭК исполняется 20 лет. В честь этой даты в шахтерских городах Красноярского края угольщики будут высаживать символические аллеи из кедров, сосен, лип. Хотя назвать эту акцию особенной именно для этого года сложно: традиция высаживать молодые деревья живет в трудовых коллективах СУЭК уже много лет. За последние годы в Бородине, Назарове и Шарыпове появилось около десятка новых парков и скверов, на улицах городов были высажены тысячи новых деревьев. В этом году продолжится благоустройство уже полюбившихся горожанам зеленых уголков и начнется создание новых аллей.

«Дерево, пожалуй, один из самых понятных и многогранных символов в культуре всего человечества, – считает заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова. – Дерево – это жизнь, постоянное стремление вверх, преемственность поколений и эпох, это красота, мощь, надежность. И, наконец, забота о внешнем облике наших шахтерских городов, о том, чтобы новые поколения их жителей чувствовали себя комфортно».