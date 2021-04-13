Как бизнесу получить кредит по сниженной ставке в рамках нацпроекта МСП

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (или «Программа 1764») – один из самых востребованных инструментов финансирования среди представителей МСБ.



С 12 января 2021 года банки-участники начали выдачу кредитов по сниженной ставке в рамках скорректированного постановления правительства.

Это стимулировало рост спроса на льготные кредиты: в 2021 году уполномоченные банки планируют выдать представителям малого и среднего бизнеса 700 млрд руб. на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. О взятом курсе на восстановление и поддержку бизнеса, условиях льготного кредитования и востребованности таких займов у красноярского бизнеса рассказали эксперты ПСБ.

Программа льготного кредитования субъектов МСП была запущена постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 и включена в нацпроект МСП.

Получение льготных кредитов на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели в рамках программы доступно для приоритетных отраслей, таких как сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, строительство, водоснабжение, образование и здравоохранение, культура и спорт, – в общей сложности получить финансирование могут предприниматели из 20 отраслей.

События 2020 года серьезно повлияли на малый и средний бизнес, но даже в период локдауна были компании, готовые развивать свое дело, приобретать недвижимость, делать ремонт и т. д. Яркое свидетельство тому – значительный рост интереса к мерам государственной поддержки и банковским инициативам в данный период. В 2021 году спрос на антикризисные инструменты для бизнеса стимулирует постепенное снятие ограничений, возвращение в прежний режим работы наиболее пострадавших отраслей.

ПСБ, являясь уполномоченным банком Минэкономразвития России, оказывает финансовую поддержку малому и среднему бизнесу и кредитует компании в рамках льготной программы по ставке до 7,25 % годовых*.

В январе 2021 года ПСБ приступил к сбору заявок на льготные кредиты по новым условиям. Максимальная конечная ставка для заемщиков определяется как ключевая ставка Банка России +2,75 %.

В ПСБ процентная ставка составляет от 6 %, но предельная ограничена 7,25 % в соответствии с изменениями в программе.

«Срок и сумма кредита зависят от цели: либо это пополнение оборотных средств, либо цели инвестиционные», – рассказала заместитель регионального директора ПСБ в Красноярске Елена Светличная.

На пополнение оборотных средств ПСБ предоставляет кредиты до 500 млн руб. сроком до трех лет. Полученные средства можно направлять на выплату заработной платы сотрудникам, закупку сырья и прочие расходы в рамках предпринимательской деятельности.

Получение займа возможно и с инвестиционными целями – на сумму до 2 млрд руб. К примеру, компания может нуждаться в расширении бизнеса, модернизации или реконструкции основных средств – в таком случае банк предоставляет льготный кредит сроком до 10 лет. Так, одна из компаний, ведущая деятельность в области предоставления телекоммуникационных услуг, воспользовалась возможностями программы, чтобы обновить оборудование для улучшения скорости передачи данных и повышения качества связи, а также для развития нового направления по установке современных домофонов.

Льготное кредитование ПСБ также дает возможность рефинансировать ранее взятые бизнесом кредиты на инвестиционную деятельность. Это, в том числе, могут быть и кредиты, взятые в других банках.

Кредитование доступно для тех компаний, которые осуществляют деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, зарегистрированы в реестре субъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ и являются резидентами Российской Федерации. Заемщик может иметь просроченную задолженность по налогам и сборам, но не более 50 тыс. руб. Также сохраняется требование об отсутствии процедуры банкротства в компании.

Ознакомиться с более подробными условиями получения льготного финансирования и заполнить заявку можно на сайте банка www.psbank.ru. Пакет документов, необходимых для получения кредитования, формируется индивидуально, в зависимости от направления деятельности заявителя.

*При условии соответствия заемщика требованиям постановления Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке».

Ставка рассчитывается индивидуально, при этом ее максимальный размер не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора, увеличенную на 2,75 % (на момент публикации максимальная ставка составляет 7,25 % годовых). Заемщик является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (согласно 3 и 4 частям статьи 14 закона 209-ФЗ, кроме субъектов, реализующих подакцизные товары и предоставляющих финансовые услуги) и соответствует требованиям кредитования в рамках программы.

Полные условия льготного кредитования ПСБ доступны на сайте.

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