В Оренбуржье с начала весны выявляют не более 90 зараженных COVID-19 за день

В Оренбуржье зафиксировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 41 012. Умерли 773 человека, в том числе один пациент за последние сутки. В регионе с начала весны выявляют не более 90 зараженных COVID-19 за день.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов