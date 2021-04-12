Река Дон требует реабилитации

Первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин

Два миллиарда человек на Земле не имеют прямого доступа к воде, и к 2030 году ситуация усугубится. Такие данные опубликованы в новом докладе ЮНЕСКО о ситуации с водными ресурсами в мире. Ситуация действительно сложная и требует внимания.

Одна из основных проблем – это изменение климата и как следствие — разбалансировка климатической системы. Это чревато, с одной стороны, природными катаклизмами, с другой — дефицитом пресной воды во всем мире.

В России также наблюдаются серьезные последствия дисбаланса климата. За последние 50 лет рост температуры в 2,5 раза превышает среднемировой уровень, а перераспределение осадков приводит к росту числа опасных гидрометеорологических явлений. Недавние наводнения в Иркутской области, бассейне Амура, Крымске, обмеление реки Дон — яркое проявление тревожных изменений, к которым России и другим странам необходимо готовиться уже сейчас.

Однако, стоит отметить, что ситуация не безвыходная. Сохранить и восстановить реки, озера и другие источники пресной воды —возможно, и это в наших силах и интересах.

На примере реки Дон можно сказать, что сегодня проблема обеспечения водой населения и отраслей экономики Ростовской области становится одной из важнейших.

Водные ресурсы реки Дон используются во всех отраслях экономики: питьевое, хозяйственно-бытовое и промышленное водоснабжение, сельскохозяйственное орошение, гидроэнергетика, водный транспорт, рыбное хозяйство и многое другое.

Однако, при современном уровне использования водных ресурсов водохозяйственный комплекс обеспечен водой ниже нормативного. Так, при среднем многолетнем стоке реки Дон – 22,3 млрд м3, уровень в маловодные периоды падает до 9,5 млрд м3.

Постоянное повышение температуры воздуха, усиление ветровой нагрузки, уменьшение годовых стоков на крупных реках, снижение влагосодержания почвы в вегетационный период свидетельствуют о серьезных климатических изменениях.

Кроме климатических изменений негативное влияние на состояние водохозяйственного комплекса оказывает качественный состав водных объектов бассейна реки Дон, во многом обусловленный хозяйственной деятельностью и, прежде всего, поступлением в водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод от предприятий жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

Негативное влияние на качество воды в водных объектах оказывают загрязняющие вещества, поступающие с водосборных территорий городов и населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов, а также нарушение режима использования водоохранных и прибрежных зон: распашка земель до уреза воды, вырубка древесно-кустарниковой растительности и другое.

Также актуальным для Ростовской области по-прежнему остается вопрос устранения последствий массового и быстротечного закрытия в 90-х годах прошлого века более 50 угледобывающих предприятий в рамках проведенной реструктуризации угольной промышленности.

Ликвидация убыточных и нерентабельных угольных шахт способом полного затопления горных выработок привела к подтоплению селитебных и сельскохозяйственных территорий, поступлению высокоминерализованных шахтных вод в подземные водоносные горизонты и загрязнению техногенной водой малых и больших рек Ростовской области в бассейне реки Дон.

Принимая во внимание существующие вызовы, обусловленные изменением климата, а также необходимость комплексного подхода к решению проблем водохозяйственного комплекса, губернатором Ростовской области Василием Голубевым разработана программа по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон до 2030 года. Пакет мер направлен на улучшение экологической обстановки, переустройство сложившегося режима использования всего водохозяйственного комплекса, восстановление и сохранение природной среды для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. Правительством Ростовской области собрана общая потребность в реализации указанных мероприятий. В настоящее время прорабатывается их целесообразность на федеральном уровне, вопрос на особом контроле в Совете Федерации.

Государственная программа будет включать в себя комплексные мероприятия, направленные в первую очередь, на снижение антропогенной нагрузки на водные объекты, их рациональному использованию, а также улучшению экологического состояния водных объектов за счет выпуска молоди растительноядных видов рыб в Цимлянское водохранилище и реку Дон. Перечень мероприятий возможно будет расширен после получения результатов научно-исследовательских работ.

Совместная аналитическая работа должна проводиться всеми регионами, по территории которых протекает Дон, для дальнейшего принятия управленческих решений, направленных на сохранение потенциала водного объекта.

В настоящее время Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил до конца мая проработать дорожную карту по экологической реабилитации Дона с участием федеральных Минприроды, Минфина, Минтранса и Минэкономразвития. В мае, как предполагается, обсуждение программы состоится на заседании Южно-Российской парламентской ассоциации в Волгограде.