Объем выдачи ипотеки в Татарстане с начала года вырос на 42%

В Татарстане за два первых месяца 2021 года объем выданной ипотеки составил 19,4 млрд руб., что на 42,8% больше, чем за год до этого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Всего за январь-февраль татарстанцам предоставили 8,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 30,2% больше, чем за год до этого. Портфель ипотечных кредитов в республике с начала года вырос на 5,5%, составив 278,% млрд руб., уточнили в пресс-службе.

Ставка по ипотеке в Татарстане в феврале 2021 года составила 7,29%, что почти на 1,5% меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"