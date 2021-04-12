Руководство Усть-Лабинского КХП привлечено к субсидиарной ответственности

В ходе банкротства АО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов (КХП)» арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя КХП Веры Жабской, а также акционеров компании: ООО «АгроЗемПроект», «АгроКубань Ресурс», «ГлавСтройРесурс», «Кубань Инвест» и «ЮгЗемИнвест», сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий Юрий Куликов просил суд взыскать с бывших руководителей и акционеров АО «Усть-Лабинский КХП» 229 млн руб., однако суд не стал определять размер ответственности до окончания расчетов с кредиторами. Суд признал, что экс-гендиректор КХП Вера Жабская с одобрения акционеров в преддверии процедуры банкротства совершила убыточные сделки с заинтересованными лицами. Сомнительные сделки, по мнению суда, привели к причинению вреда имущественным правам кредиторов и в конечном итоге вылились в банкротство АО «Усть-Лабинский КХП».

Анна Перова, Краснодар