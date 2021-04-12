COVID-19 за сутки подтвердили у 185 воронежцев

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области продолжает снижаться ниже уровня в 200 инфицированных в день, это аналогично показателям конца мая-начала июня 2020 года. За последние сутки в области подтверждены 185 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 12 апреля. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 77 495 (всего инфицированных, считая выписанных и умерших).

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, не умер никто из пациентов с коронавирусом.

При этом 208 победивших болезнь пациентов выписаны из больниц или сняты с медицинского наблюдения на лечении дома, сообщили в федеральном оперштабе.

По его данным, на утро 12 апреля в Воронежской области всего 77 495 случаев заражения COVID-19 (считая выписанных и умерших). 72 242 пациента выздоровели, 2 493 скончались. В России за последние сутки выявлено 8 320 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 649 710. Выздоровели и выписаны за сутки 6 656 человек (всего 4 272 165), скончались за сутки 277 пациентов с коронавирусом (всего 103 263).

В облправительстве со ссылкой на «эпидемиологические расследования Роспотребнадзора» на 11:17 понедельника, 12 апреля, подтверждают динамику по заболевшим и выздоровевшим, однако уже традиционно приводят иные данные по смертности. По данным местных властей, всего в регионе от COVID-19 умерли уже 2 994 человека, за последние сутки — 13. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Сергей Калашников