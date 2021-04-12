МЧС предупредило о сильном ветре на Ямале

С 12 по 13 апреля во всех районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. В частности, в округе прогнозируется сильный ветер 8-13 м/с с порывами до 23 м/с, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью составит от -5 до 5 градусов, днем — от -1 до 7 градусов.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, из-за непогоды возможны повреждения линий электропередач, затруднение работы транспорта и сетей ЖКХ. Ведомство также рекомендовало организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад.

Михаил Мананников