В Ярославской области еще два человека скончались от коронавируса и 87 заболели

В Ярославской области за последние сутки произошло еще две смерти от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 87 новых случаев заражения COVID-19. За это же время в регионе 78 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 12 апреля всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавируса было выявлено 37136 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 35361 человек выздоровел. 502 пациента, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов