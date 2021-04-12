Салатовая линия перераспределит трафик

Часть Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена закроют на три недели. Из-за этого пробки могут образоваться даже в майские праздники. Участок между станциями «Дубровка» и «Волжская» не будет работать с 1 по 23 мая. Это связано с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии и строительством станции «Печатники». Как пояснили в пресс-службе метрополитена, на этот раз работы будут вестись медленнее, чем обычно, из-за сложной геологии. Поэтому участок закрывают не на две, как было в случае оранжевой ветки, а на три недели.

Власти традиционно пообещали пустить вдоль закрытого участка бесплатные компенсационные автобусы — 200 штук. Но на этот раз организовать их движение будет значительно труднее, рассказал “Ъ FM” представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Стоянов.

«Компенсационные маршруты могут проходить по вылетным магистралям, которые дублируют линию метро. Здесь есть Волгоградский проспект, но передвигаться по нему даже без ограничений и перекрытий очень трудно из-за строительства Юго-Восточной хорды. Большие проблемы сейчас на Шоссейной улице. Есть несколько проездов под железнодорожным полотном, но они узкие и проехать можно только в одну сторону. Поэтому будут работать несколько альтернативных маршрутов. Юго-восточная часть города густо населена, Таганско-Краснопресненская линия — одна из самых загруженных в городе, а пассажиропоток распределится именно туда.

Это будет сложно и для пассажиров, и для наземного транспорта, и для личного транспорта»,— отметил Стоянов.

В пресс-службе метрополитена добавляют, что участком «Дубровка»—«Волжская» в день пользуются более 90 тыс. человек. С таким количеством могут не справиться даже компенсационные автобусы. Кроме того, сильные затруднения прогнозируют в районе Северного тоннеля из-за того, что движение по нему будет разрешено только для городского транспорта.

Так что транспортного коллапса на юго-востоке Москвы не избежать, считает руководитель проекта Probok.net Александр Шумский: «Это самая напряженная точка в городе. Юго-восток вообще славится самой низкой связанностью дорожной сети и плохо развитой транспортной инфраструктурой. Там всего лишь несколько центральных дорог, которые соединяют юго-восток с центром города.

Дополнительная нагрузка коснется Волгоградского проспекта, Люблинской улицы, Южнопортовой улицы. На этом участке и так проблемы с движением из-за строящейся хорды и закрытых полос. После закрытия салатовой ветки пробки в этом месте будут достигать 10 баллов.

Рассчитываем на майские праздники. Это самые легкие дни в году после январских каникул, и эффект от закрытия будет минимален. Город все-таки не останавливается, и проблем, конечно, не избежать, как бы мы ни пытались их смягчить».

Станцию «Печатники» Большой кольцевой линии планируют открыть в следующем году. Власти уверены, что из-за этого на одноименной станции салатовой линии станет свободнее на 30%. А новое кольцо метро разгрузит южные участки всех веток почти на 15%.