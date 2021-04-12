На Ставрополье арестованы фигуранты дела о подготовке теракта

В Ставропольском крае суд избрал мер пресечения в виде ареста в отношении 14 фигурантов дела о подготовке теракта, сообщает «Интерфакс-Юг».

В конце прошлой недели ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении 14 жителей Кисловодска. Они подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ), подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). Подозреваемыми являются Даниил Камнев, Сабиля Мамедова, Тимурлан Гогуев, Гегам Ростомян, Амиль Газиев, Александр Баженов, Мурат Апсов, Рустам Аров, Исса Богатырев, Дмитрий Леденев, Гаджи Магомедов, Раджаб Магомедов, Абумуслим Фатуллаев и Иманали Хаджиев.

Согласно версии следствия, Тимурлан Гогуев являлся организатором запрещенного на территории РФ религиозного объединения. Другие участники вошли в состав сообщества с 2017 года по 2 апреля 2021 года. По данным следствия, члены сообщества проводили беседы и собрания «в целях пропаганды деятельности запрещенного религиозного объединения, вербовки новых участников, распространения религиозной литературы».

По данным СКР, Данила Камнев и Сабиля Мамедова 5 апреля планировали взрыв административного здания отдела МВД России по Кисловодску. Ранее ФСБ сообщала о задержании сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), один из которых намеревался взорвать полицейский участок в Кисловодске.

Подробнее — в тексте “Ъ” «Взрывник не донес бомбу до полиции».

Наталья Шинкарева