С «Совхоза Карповский» взыскали компенсацию за гибель человека под колесами трактора

Волгоградский областной суд увеличил сумму компенсации по гражданскому иску о потери погибшего в ДТП кормильца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что 28 сентября 2018 года ответчик, управляя трактором, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался. В 2019 году приговором Городищенского районного суда водитель трактора был признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Поскольку на момент совершения ДТП подсудимый состоял в трудовых отношениях с ООО «Совхоз Карповский», за которым зарегистрирован трактор, родственники погибшего обратились в суд с требованием взыскать с сельхозпредприятия компенсацию в связи с потерей кормильца, а также компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил эти требования и взыскал с ООО «Совхоз Карповский» в пользу родственников погибшего компенсация морального вреда – в общей сложности 1 млн руб. в пользу матери, супруги с двумя детьми, брата и троих сестер. Кроме того, в пользу нетрудоспособной матери и его детей взыскана компенсация вреда в связи со смертью кормильца за период с 28 сентября 2018 года по 31 января 2020 года в размере 48 066 руб. в пользу каждого. Также с ответчика взыскана ежемесячная компенсация в связи с потерей кормильца в размере 2985 руб. в пользу матери и его детей до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, либо до окончания их обучения в очной форме, но не более чем до 23 лет.

Ответчик обжаловал это решение.

Волгоградский областной суд увеличил сумму компенсации вреда в связи со смертью кормильца в пользу матери и детей за период с 28 сентября 2018 года по 31 января 2020 года до 62146 рублей, а также сумму ежемесячной компенсации вреда в связи со смертью кормильца - до 3860 руб., с последующей индексацией в установленном законом порядке.

Марина Ковалева