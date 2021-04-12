Суд на полгода дисквалифицировал Тимербулата Багаутдинова

Арбитражный суд Башкирии по заявлению межрайонной ИФНС России №40 признал Тимербулата Багаутдинова виновным в совершении административного правонарушения и дисквалифицировал его на полгода. Как следует из материалов дела, ООО «Кирпичный завод «Амстрон», которым руководит господин Багаутдинов, не выплатил в бюджет 21,87 млн руб. налогов и штрафов. В нарушение ФЗ «О банкротстве», Тимербулат Багаутдинов, указал суд, как руководитель предприятия не обратился в арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом и не принял меры к погашению задолженности.

В настоящее время в арбитражном суде рассматривается заявление ООО «Специализированный застройщик «Оникс» о признании завода «Амстрон» банкротом. Следующее заседание назначено на 18 мая.

Тимербулат Багаутдинов — сын предпринимателя и застройщика ЖК «Серебряный ручей», учредителя ГК «Рассвет» Рашита Багаутдинова. Рашит Багаутдинов признан банкротом в 2019 году, в отношении него ведется процедура реализации имущества.

Влада Шипилова