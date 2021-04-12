На территории ХМАО закрыли все ледовые переправы

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) перекрыли все ледовые переправы, сообщила пресс-служба окружного ГУ МЧС. Сегодня, 12 апреля, закрыли три ледовые переправы в Нижневартовском районе. Ранее было перекрыто еще 96 межмуниципальных и технологических переправ.

«На всех переправах обслуживающими организациями проведены мероприятия по недопущению выезда техники на лед: установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки, а также проведены работы по обустройству валов и насыпей, преграждающих выезд на ледовое покрытие»,— говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС, прочность льда на всех водоемах ежедневно снижается, выезд на лед несет прямую угрозу жизни. Соблюдение запрета на выезд на лед контролируют сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Михаил Мананников