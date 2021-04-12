Пензенская полиция требует почти 890 тыс. рублей от организаторов акции 23 января

Управление МВД по Пензенской области потребовало в суде 883,6 тыс. руб. от организаторов акции в поддержку Алексея Навального, состоявшейся 23 января текущего года. Иск подан в Первомайский районный суд Пензы.

Согласно исковому заявлению, полиция требует от организаторов протестной акции возмещение расходов за дополнительные выплаты работавшим на акции полицейским и потраченный бензин. В исковом заявлении указано, что глава пензенского штаба Навального Антон Струнин и горожанин Юрий Цепаев организовали «несогласованное в установленном порядке публичное мероприятие», в котором участвовали около 750 человек.

Фото: Адвокат Александр Федулов

«Управлением МВД России по Пензенской области в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в их нерабочее время, а также использовалась дополнительная специальная техника и автотранспортные средства»,— говорится в иске.

Затраты на выплату компенсации сотрудникам полиции за работу в выходной день 23 января составили 838,4 тыс. руб., затраты на топливо — 45,2 тыс. руб. Средства в размере 883,6 тыс. руб. полиция просит взыскать солидарно с Антона Струнина и Юрия Цепаева.

Антон Струнин сказал “Ъ”, что ему уже звонили из суда и сообщили, что предварительная беседа по гражданскому иску назначена на 16 апреля. «Это какой-то бред. Что значит оплачивать работу полиции? У нас была абсолютно мирная акция протеста, и никакого ущерба она не нанесла. Полицейские в любом случае получают зарплату. Усиленная работа полиции в этот день в принципе была не необходима. Мы проводим свои акции лет 10 и ни разу не нарушали закон. Какое-то количество полиции подразумевается, но это ее обычная работа. Непонятно, требовали ли от нас компенсации, если бы акцию согласовали»,— отмечает господин Струнин.

Антон Струнин был признан виновным в организации акции протеста 23 января по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ и арестован на пять суток. Юрий Цепаев был арестован на сутки за анонс мероприятия в социальных сетях.

В пензенской полиции иск не комментируют.

Сергей Петунин, Саратов