Covid-19: возможные долгосрочные последствия

Covid-19 усилил тревогу для многих из нас, и эксперты предупреждают, что значительное меньшинство может остаться с проблемами психического здоровья, которые переживут пандемию.



От ужина в ресторанах со своим партнером и родственниками, от активной общественной жизни до Covid-19, самоизоляции. Некоторые из нас покидали свою квартиру всего несколько раз или изолировались полностью, испытывая во время пандемии огромный рост социальной тревожности и обсессивно-компульсивного поведения, основанного на гермафобии.

*Гермафобия – боязнь микробов.

Психолог Варвара Николаевна Бережная делиться наблюдениями из личной практики по всему миру, исследованиями совместно с Австралийскими специалистами и некоторыми фактами из научных работ на данную тему.

Некоторые из нас перестали ездить на общественном транспорте, больше беспокоится о чистоте и изучали изображения пандемии. А некоторые от тревожности начинали плакать, им хотелось кричать, тело и легкие болели. Это могло сочетаться с сильным разочарованием, ощущением “регрессии”, и страхом, что могут потребоваться годы, чтобы вернуться в нужное русло.

Психологи все чаще высказывают опасения, что они могут задержаться в долгосрочной перспективе.

Немного исторических фактов

Одной из причин, по которой психологи обеспокоены потенциальным долгосрочным воздействием Covid-19, является существующее понимание предыдущих пандемий и национальных чрезвычайных ситуаций.

· Глобальная вспышка Атипичной пневмонии в 2003 году была связана с 30-процентным увеличением числа самоубийств среди людей старше 65 лет.

· Некоторые люди, пострадавшие от разрушительного урагана "Катрина", все еще испытывали проблемы с психическим здоровьем пять лет спустя.

· 25-летний ретроспективный обзор последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Украине показывает, что два десятилетия спустя у первых респондентов был повышенный уровень депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Какие долгосрочные проблемы будут связаны с Covid-19?

Психологи считают, что особоенно обсессивно-компульсивное расстройство может сохранится в долгосрочной перспективе.

Люди, которые особенно склонны чувствовать тревогу, могут быть чрезмерно обеспокоены из-за угрозы вариативного штамма.

Хотя большинству из нас кажется, что жизнь приходит в норму, есть некоторые “следы” от произошедшего в 2020 году, которые мы замечаем в большей или меньшей степени.

· Многие из нас могут заметить, как мы не стремительно возвращаемся к массовым мероприятиям. Для кого-то одиночество – норма и комфорт, а кто-то сознательно удалился от внешнего мира, чтобы почувствовать “чувство безопасности” и теперь сложно резко выйти из этого состояния.

· Стресс, связанный с переживанием Covid-19, вероятно, будет иметь больший постоянный психический ущерб для тех, кто имел болезненный жизненный опыт в прошлом. Это может вызвать воспоминания о травме сознательно и бессознательно.

· Продолжающаяся безработица или потеря дохода также могут повлиять на долгосрочное благополучие. Многочисленные исследования до Covid-19 связывают эти факторы с депрессией, стрессом.

Позитивные последствия

“Несмотря на продолжающиеся опасения по поводу длинного "хвоста" проблем с психическим здоровьем, важно признать, что есть и некоторые позитивные выводы” , – отмечает Варвара Николаевна Бережная.

Пандемия выявила высокий уровень устойчивости к стрессу среди широких слоев населения, наряду со способностью людей “оправляться” после катастрофических событий. Для некоторых людей неблагоприятные обстоятельства пандемии на самом деле оказали “удивительно положительное влияние” на их психическое здоровье, которое также может быть длительным. Опыт изоляции помог снизить уровень тревоги или остановить панические атаки среди тех, кто испытывал высокий уровень стресса во внешнем мире до пандемии. Это потому, что они чувствовали большую свободу и безопасность, проводя больше времени дома.