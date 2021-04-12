В Пензенской области гендиректор стройфирмы подозревается в легализации 2 млн рублей

В Кузнецке Пензенской области следственный отдел МВД завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего гендиректора одной из строительных фирм города возбужденного по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступных путем). Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Следствием установлено, что в декабре 2020 года фигурант уголовного дела получил от двух организаций деньги на возведение опор моста, расположенного в Московской области. После поступления средств на счет его фирмы, мужчина якобы перевел часть суммы на расчетный счет общественной молодежной организации Кузнецка, вице-президентом которой он является. Предположительно, под видом оплаты членских взносов, оказания спонсорской помощи он снял более 2 млн руб., которые потратил на личные нужды. При этом строительные работы не производились, подрядчик на звонки фирмы-заказчика не отвечал, отметили в управлении.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело находится в прокуратуре Кузнецка для утверждения обвинительного заключения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Мария Шахрай