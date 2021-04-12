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Новую школу открыли в ЖК «Гагаринские высоты»

Новую школу №34 на 675 мест открыли в жилом комплексе «Гагаринские высоты» в Приокском районе Нижнего Новгорода. Обучение в ней будет организовано для учеников с первого по 11-й классы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пока занятия проводят для первых, вторых и третьих классов. Остальные классы начнут учиться с нового учебного года в сентябре.

В школе есть учебные классы с инновационными методическими комплексами, лаборатории для практических занятий, три спортивных зала, актовый зал, зал хореографии, музыкальный и художественный классы, кабинеты робототехники и планетарий. Общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 млн руб.

Анастасия Еремина


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