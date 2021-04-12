В Краснодаре снесли незаконные гаражи и ларьки по 10 адресам

Управление муниципального контроля Краснодара отчиталось о ходе выполнения работ по сносу незаконно установленных на территории города капитальных и нестационарных объектов торговли, рекламных конструкций и частных гаражных построек, сообщает пресс-служба администрации кубанской столицы.

В частности, за отчетный период были снесены объект капитального строительства в ОПХ «Колос» в Прикубанском внутригородском округе, три торговых павильона по улицам им. Архитектора Ишунина, 7/1, Целиноградской, 4/5 и им. Академика Павлова, 64. На основании решения суда приведено в первоначальный вид капитальное здание по ул. Зеленой, 90 в садоводческом товариществе «Энергетик» в Прикубанском округе.

Ведется демонтаж металлических гаражей по улицам Красноармейская, 12 (два строения), им. Суворова, 80 (шесть гаражей), Зиповской,1 (16 гаражей) и Уральской, 133/4. Также сотрудниками управления демонтировано 20 несанкционированных рекламных вывески.

Администрацией Краснодара поставлен вопрос о необходимости выделить внутригородским округам средства для приведения в порядок территорий, освобожденных от нестационарных конструкций, было выдвинуто предложение о выделении по 3 млн руб. на каждый муниципальный округ. Однако точный размер средств будет утверждаться на заседании городской думы.

Ольга Логинова