«Ласточки» выйдут по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово

С 17 апреля пригородные поезда «Ласточка» начнут ежедневно курсировать в сообщении Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Перевозчиком выступило АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Поезд №7073 Аэропорт – Нижний Тагил будет отправляться со станции Аэропорт в 02:55 (местное время) и прибывать в Нижний Тагил в 05:17. Рейс №7074 Нижний Тагил – Аэропорт будет отправляться в 20:23 и прибывать в аэропорт Кольцово в 22:45. На маршруте предусмотрены остановки: Екатеринбург-Пассажирский, о.п. ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск.

«С запуском нового поезда частота курсирования “Ласточек” на нижнетагильском направлении будет увеличена до шести пар в день. Появление нового маршрута позволит жителям Нижнего Тагила, Невьянска и Новоуральска без пересадок добираться до аэропорта Кольцово, даст новые возможности для планирования и совершения поездок», отметил начальник СвЖД Иван Колесников.

АО «Свердловская пригородная компания» — совместное предприятие СвЖД и правительства Свердловской области.

Илья Смирнов