«Огня в концовке чемпионата будет достаточно»

Вечером 12 апреля матчем ЦСКА — «Ротор» завершится 25-й тур чемпионата России по футболу. Остальные матчи уже сыграны. «Зенит» после победы над «Сочи» (2:1) оторвался от ближайшего преследователя — «Спартака» — на семь очков. «Спартак» уступил в дерби «Локомотиву» (0:2). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

До финиша чемпионата осталось пять туров, а лидер, похоже, больше оступаться не намерен. «Зенит» обыгрывал «Сочи» (2:1) и снова ушел в отрыв, а вот ближайший преследователь сине-бело-голубых «Спартак» в матче с «Локомотивом» потерял очень важные очки. Главный тренер «Локо» Марко Николич построил классную команду, которая может огорчить кого угодно. Особенно клуб с определенными проблемами в обороне. Красно-белые в матче с железнодорожниками атаковали отчаянно и порой увлекались атакой. За что и были наказаны. Комано на 22-й минуте забивает «Спартаку» первый гол, а в концовке тайма Федор Смолов положил гостям второй мяч со штрафного и фактически решил исход матча, поскольку перед этим красную карточку схлопотал Лукас Айртон. Перед тем, как пробить штрафной, Смолов улыбнулся. Кому эта улыбка была адресована, Федор рассказал после финального свистка: «Это было адресовано Квинси Промесу.

Он мне говорил, что я не забью из-за стресса и давления. В этот момент я сказал ему: "Смотри". Собственно это и произошло».





Во втором тайме «Спартак» попытался переломить ситуацию, но не получилось. Недовольные спартаковские фанаты устроили потасовку на трибунах, но на результат все это безобразие не повлияло. В итоге поражение — 0:2. Стоит сказать, что болельщики красно-белых наверняка захотят задать пару вопросов арбитрам, которые не назначили пенальти в ворота хозяев, «Спартак» даже собирается подавать обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС, но все это не отменят того факта что команда, которая борется за чемпионство, с игры, в любом случае, должна забивать. Но, не смотря на это поражение, «Спартак» остается на втором месте, «Локомотив» выходит на третье, и отстает всего на один бал. «Зенит» впереди с отрывом в семь очков, так что про чемпионскую интригу забываем.

Чемпионом в этом сезоне станет «Зенит» и это больше чем факт, так и будет на самом деле.

Главная борьба в турнирной таблице развернется за еврокубки, уверен футбольный эксперт Эдуард Мор: «Мне, например, тоже бы хотелось пять игр и семь очков, так как интрига с чемпионством была бы у нас до конца. Но пять игр и семь очков — сложно, конечно. Борьба сейчас будет идти уже именно за медали, за Лигу чемпионов, за Лигу Европы».

Кстати, на «РЖД Арене» во время матча «Локомотив»—«Спартак» присутствовал бывший тренер «Шальке» Ральф Рангник. Вполне возможно, что именно этот немецкий специалист возглавит «Спартак» в следующем сезоне. По крайней мере, разговоры об этом идут, но болельщики знают, что смена тренера помогает далеко не всегда. Дебют Виктора Гончаренко в Краснодаре хоть и остался в тени дерби, но заставил тех, кто болеет за южан серьезно загрустить. «Краснодар» проиграл в Туле «Арсеналу» (0:1) и команда выглядела такой же разобранной, как и неделю назад. Игроков, похоже, не взбодрил визит белорусского наставника.

При этом Гончаренко, по своему обыкновению, ни кого не ругал: «По защите я не могу сказать, что мне что-то не понравилось по сравнению с предыдущими матчами. Конечно, еще большой фронт работ. Нужно и улучшать понимание между мной и командой».

25-й тур завершится встречей ЦСКА—«Ротор», и терять очки в этом матче команда Олича просто не имеет право. Сейчас армейцы на четвертом месте — у них 43 очка. Так же по 43 балла у «Динамо» и «Рубина». После осечки «Спартака» за второе место в Лиге чемпионов будет настоящее сражение. К тому же впереди «дерби всея Руси» — «Спартак» ЦСКА. Так что, не смотря на отрыв «Зенита», огня в концовке чемпионата будет достаточно.