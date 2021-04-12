В Ростовской области таможенники выявили партию контрафактной одежды и обуви

Специалисты таможенного поста МАПП Матвеев Курган выявили партию контрафактной одежды и обуви, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

При досмотре автомобиля DAF CF с грузовым фургоном таможенники обнаружили одежду и обувь известных марок. В результате экспертизы было установлено, что товары были произведены без разрешения правообладателя товарного знака, упаковка товаров отличалась от упаковки оригинальных товаров и были сделаны из некачественных материалов. Сумма ущерба от незаконного использования товарных знаков составила более 3,5 млн руб. В отношении владельца товара — бизнесмена из Украины — возбуждено 21 дело об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

Наталья Шинкарева