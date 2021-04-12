Заведующую отделением озерской больницы осудили за хищение препаратов

Озерский городской суд признал заведующую отделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России виновной в хищении вверенного ей имущества, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком три года.

Следствие и суд установили, что в 2017-2019 годах обвиняемая, имея доступ к лекарственным препаратам, вносила в журнал ложные сведения о выдаче медикаментов пациентам, а на самом деле похищала лекарства и распоряжалась ими по своему усмотрению. Общую сумму ущерба оценили более чем в 1 млн руб. В ходе следствия она признала вину в полном объеме и возместила ущерб.