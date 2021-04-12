В Усть-Лабинском районе организована проверка по факту гибели человека при пожаре

Следственный отдел по Усть-Лабинскому району СКР по Краснодарскому краю организовал проверку по факту гибели 68-летнего жителя станицы Новолабинской при пожаре 11 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

По предварительным данным, возгорание произошло днем 11 апреля в кухне жилого дома по улице Коломийцева. Дочь хозяина дома вызвала пожарных и самостоятельно пыталась вывести из горящего помещения пожилого отца до приезда пожарной бригады, но безуспешно. После того, как возгорание было локализовано, в комнате было обнаружено тело хозяина дома, в ходе осмотра которого внешних признаков совершения в отношении него умышленного преступления обнаружено не было.

Предварительная версия причины пожара, которую рассматривает следствие - короткое замыкание проводки, точная причина выясняется. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Логинова