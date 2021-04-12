Миллиардный аукцион на закупку трамваев для Челябинска приостановили из-за жалобы

Аукцион на определение поставщика трамваев для Челябинска с начальной ценой 1,065 млрд руб. приостановлен по жалобе в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Обращение в УФАС подало ООО «Торговый дом “БКМ”» (Одинцово, Московская область). В компании считают, что конкурсная документация не соответствуют действующим законодательным нормам, поскольку ограничивают участие производителей ряда полунизкопольных трамвайных вагонов. Заявитель утверждает, что заявленным требованиям полностью соответствует только одна модель трамвая, производимая в России, - 71-623 Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Закупку 31 нового трамвая для областного центра анонсировал в марте губернатор Алексей Текслер. Чуть позже сообщалось, что власти планируют оформить вагоны в едином стиле, сочетающем жемчужно-белый и бирюзово-зеленый цвета. Тендер на закупку разместили 27 марта.