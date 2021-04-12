Работникам АО «Нефтемаш-Сапкон» задолжали 34 млн рублей

В Саратове по материалам проверки прокуратуры Фрунзенского района возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1 и 2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам АО «Нефтемаш-Сапкон». Установлено, что в период с июля 2020 года по март этого года руководство акционерного общества допустило полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат в отношении работников предприятия на сумму свыше 34 млн руб.

Марина Ковалева