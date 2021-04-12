12 апреля, понедельник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Волгоградская область получит 24 млн рублей на строительство водопропускных сооружений

Волгоградская область в 2021 году получит 23,9 млн руб. из федерального бюджета на строительство инженерных сооружений для улучшения водообмена в низовьях реки Волги. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе правительства РФ, деньги направят в регион в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». За счет этих средств Волгоградская область сможет ускорить строительство водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы.

Мария Шахрай


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Интервью

Реклама

Мероприятие

Новости компаний

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя