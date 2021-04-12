В Краснодаре установят дополнительные камеры видеонаблюдения для борьбы с вандалами в Вишняковском сквере

Мэрия Краснодара установит дополнительные камеры видеонаблюдения в Вишняковском сквере, чтобы пресечь случаи вандализма. Об этом на еженедельном аппаратном совещании заявил вице-мэр Андрей Дорошев.

Поводом для этого стали случаи вандализма возле скейт-парка. По словам Андрея Дорошева, за ним находилась «слепая» зона, не охваченная видеонаблюдением. В итоге, молодежь организовала там себе «комнату для развлечений», перенесли туда лавочки с территории сквера.

«С полицией отрабатывали, патрули направляли, несколько фактов было выявлено. На сегодняшний день средства заложены, мы в рамках весеннего субботника всё это восстановим, добавим камеру. Да, есть факты вандализма. Конечно, люди относятся очень легкомысленно к тому, что создаётся в городе», - отметил замглавы города.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в свою очередь подчеркнул, что иногда дороже восстанавливать, чем создавать что-то новое, потому что на эти цели потребуются дополнительные средства из бюджета. Он также призвал обратить внимание на работу ЕДДС.

«Центральные знаковые места должны находиться под постоянным видеонаблюдением. Лиц, которые занимаются такой «живописью», необходимо показывать по каналам, чтобы их все видели. "Героев" Краснодар должен знать в лицо», - добавил господин Первышов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, реконструкцию второй очереди Вишняковского сквера в Краснодаре завершили в октябре 2020 года. Здесь появились спортивные зоны (в частности, скейт-парк), детская площадка, парковка, инсталляции, зеленая зона. Кроме того, были капитально отремонтированы системы освещения и автополива. Площадь благоустроенной территории составила 0,9 га.

Алексей Белянин