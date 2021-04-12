Создавая будущее Сибири: «Полюс» презентует на КЭФ-2021 проект строительства ЗИФ-5

КЭФ-2021 стартовал в Красноярске. Крупнейший в Сибирском федеральном округе форум будет работать до 16 апреля в офлайн- и онлайн- форматах. Традиционно участие в нем принимает компания «Полюс» – главный золотодобытчик страны и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний.



«Полюс» – стратегический партнер Красноярского экономического форума. На КЭФ-2021 компания представляет новый проект – строительство пятой золотоизвлекательной фабрики на месторождении Благодатное. Его презентация доступна в формате виртуального ЭКСПО на сайте форума КЭФ21.РФ

Будущая ЗИФ-5 – главный драйвер роста «Полюса» в крае и часть комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Объем инвестиций в реализацию проекта составит $600 млн. Планируемая мощность – 12 тонн золота год. Запуск новой фабрики позволит создать более 350 новых рабочих мест, обеспечить работой региональных подрядчиков, привлечь в региональный бюджет дополнительные налоги. Пуск фабрики намечен до 2025 года.

В течение пяти дней КЭФ-2021 запланировано множество деловых мероприятий, которые соберут на своих площадках активную, заинтересованную аудиторию. Это ведущие представители российского бизнеса, федеральных и региональных органов власти, институтов развития и общественных объединений. Топ-менеджмент «Полюса» примет участие в стратегических сессиях, посвящённых кадровым вопросам, экологическим проектам в СФО, последствиям пандемии коронавируса. Все события будут транслироваться на сайте форума.

Стоит отметить, что «Полюс» на протяжении многих лет остается неизменным лидером российской золотодобычи, подтверждая этот статус стабильным ростом добычи золота. 86 тонн – объем производства золота в компании в 2020 году. Из них более 60% – 51 тонна – результат двух действующих месторождений в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Добывая ценный металл на территории сибирского региона, «Полюс» вносит вклад в развитие сопутствующей инфраструктуры: участвует в модернизации действующих и создание новых транспортных и энергетических объектов, реализует проекты в сфере экологии, поддерживает учреждения здравоохранения и др. Компания является ключевым налогоплательщиком для края, оказывает содействие в развитии социальной сферы - уникальных культурных, спортивных и образовательных проектов на территории присутствия.

Напомним, Красноярский экономический форум-2021 проходит с 12 по 16 апреля. Ознакомиться с программой мероприятий, а также посмотреть виртуальный стенд компании «Полюс» можно на сайте КЭФ21.РФ