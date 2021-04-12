Мэрия Нижнего Новгорода и фонд капремонта договорились о рассрочке долга города

Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и региональным фондом капремонта. Фонд в судебном порядке взыскивал с мэрии 142 млн руб. задолженности по оплате взносов за капремонт муниципального жилья, накопленной с сентября 2017 по март 2019 года, и 13,3 млн руб. пеней.

Как писал “Ъ-Приволжье”, мэрия и фонд капремонта давно спорят об оценке размеров взносов за капремонт. Фонд рассчитывает суммы, опираясь на собственные расчеты, поскольку договор с мэрией об утверждении размера взноса с перечнем подлежащих ремонту домов согласован не был. Отношения властей и фонда регулировались постановлением администрации 2015 года, согласно которому минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов составлял 6,3 руб. за 1 кв. м общей площади. В администрации собственный расчет фонда считали необоснованным, однако не отрицали сам факт задолженности, близкой к 500 млн руб. Как отмечали в мэрии, подписать соглашение с фондом о размере взносов не представлялось возможным, поскольку фонд капремонта предоставил неполный пакет документов.

По условиям мирового соглашения, опубликованного в картотеке суда, мэрия Нижнего Новгорода выплатит фонду капремонта всю требуемую сумму в рассрочку до 2024 года. С сентября 2021 года по январь 2022 года городская казна будет отчислять фонду 350 тыс. руб. ежемесячно. С 2022 года до окончательного расчета размер ежемесячных платежей составит 3,9 млн руб. Пени на 13,3 млн руб. также будут погашаться ежемесячными платежами по 369,2 тыс. руб.

Добавим, аналогичное мировое соглашение фонд капремонта заключил с администрацией города в 2018 году. Оставшуюся многомиллионную задолженность региональный оператор продолжает взыскивать с мэрии в арбитражных судах. У Нижнего Новгорода среди других муниципалитетов самые высокие долги за капремонт, однако и оператор не полностью выполнял планы работ.

Владимир Зубарев