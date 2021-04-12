На Кубани выявлено 103 новых случая COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 43653 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 769,2.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 32 человек, в Сочи – 18 новых заболевших, в Новороссийске – семь. За сутки в Краснодарском крае скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2463 летальных случая, 38244 человека выздоровели, из них за последние сутки – 76 человек.

Анна Перова, Краснодар